«Севилья» вышла в финал Лиги Европы

«Севилья» обыграла «Ювентус» со счетом 2:1 в матче полуфинала Лиги Европы и вышла в финал

Испанская «Севилья» в ответном матче полуфинала Лиги Европы переиграла туринский «Ювентус» со счетом 2:1 на своем поле и вышла в финал сезона-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Счет открыл «Ювентус»: на 65-й минуте отличился Душан Влахович. Уже через шесть минут «Севилья» сравняла счет: автором гола стал Сусо. В дополнительное время на 95-й минуте испанская команда вырвалась вперед благодаря Эрику Ламеле.

Ранее определились финалисты Лиги Европы. Ими стали Итальянская «Рома» и испанская «Севилья».

Финал Лиги Европы пройдет 31 мая. Он состоится в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».