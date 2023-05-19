Определился первый финалист Лиги Европы

Итальянская «Рома» стала финалистом Лиги Европы сезона-2022/2023

Итальянская «Рома» стала финалистом Лиги Европы сезона-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первый участник решающего матча определился во встрече против немецкого «Байера». Игра прошла в Леверкузене и завершилась со счетом 0:0. В первом матче итальянцы оказались сильнее — 1:0.

В параллельном матче вторую путевку разыгрывают туринский «Ювентус» и испанская «Севилья». Основное время матча, проходящего в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счетом 1:1 в пользу гостей. Первый мяч на 65-й минуте забил нападающий итальянцев Душан Влахович. На 71-й минуте счет сравнял полузащитник Сусо.

Финал Лиги Европы должен состояться 31 мая. Он пройдет в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».

