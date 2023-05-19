Пропавшую во время урагана золотую рыбку нашли живой и здоровой спустя сутки

Вымытая во время шторма из пруда в Великобритании золотая рыбка нашлась живой в луже

Золотая рыбка, которая пропала из садового пруда в деревне Ньютон-Попплфорд в графстве Девон, Великобритания, во время урагана, нашлась живой и здоровой в грязной луже спустя сутки. Об этом сообщает Daily Mail.

Рыбку вымыло из пруда штормом, который обрушился на деревню. В результате она оказалась в большой луже возле игровой площадки. Ее обнаружила группа волонтеров, которая убирала деревню после непогоды.

Хелен Партридж убирала мусор и заметила в луже золотую рыбку длиной 12 сантиметров. Она спасла ее, прежде чем рыбку заметили голодные цапли.

Владельцев рыбки быстро удалось найти в соцсетях. Оказалось, что во время наводнения они потеряли двух золотых рыбок. Вторая тоже нашлась живой. Обеих рыбок вернули в пруд.

Ранее сообщалось, что сотрудники центра спасения животных на острове Гернси спасли золотую рыбку от нападения чайки. Животное не получило серьезных повреждений.