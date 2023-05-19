Российскую няню осудили на три года по делу об избиении двух детей

В Якутске осудили на три года няню, истязавшую двухлетнего и четырехлетнего мальчиков

В Якутске суд приговорил к трем годам лишения свободы 34-летнюю няню за избиение двух маленьких детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Саха (Якутия).

Женщина признана виновной по пунктам «а,г» части 2 статьи 117 («Истязание двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии»). Также суд обязал ее выплатить полмиллиона рублей потерпевшей стороне.

24 января в отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением об истязании няней ее четырехлетнего сына и его двухлетнего брата. На следующий день участковый уполномоченный обнаружил осужденную в квартире ее знакомых и доставил в следственный орган.

Как рассказала мать мальчиков, после появления у них в доме новой няни на телах детей стали замечать синяки и ссадины, они стали плаксивыми и нервными. Тогда россиянка установила скрытые камеры. Выяснилось, что няня избивала братьев, кричала на них матом и запугивала. Из-за этого дети боялись рассказать матери о том, что с ними происходит.