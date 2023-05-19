Министр спорта России высказался о бойкоте россиянами международных турниров

Министр спорта Олег Матыцин высказался против бойкота россиянами международных турниров

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о бойкоте международных турниров российскими спортсменами. Его слова приводит РИА Новости.

«Бойкотировать вообще ничего никогда не нужно, надо продолжать диалог с международными спортивными организациями и с обязательным условием защиты интересов наших спортсменов», — заявил Матыцин.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших события на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешили российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК.