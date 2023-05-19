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17:42, 19 мая 2023Силовые структуры

Главу налоговой службы подмосковного Серпухова арестовали за взятки

Главу налоговой службы подмосковного Серпухова Кирша арестовали на два месяца за коррупцию

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Главу налоговой службы подмосковного Серпухова Александра Кирша арестовали на два месяца по делу о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Кирш пробудет под стражей до 15 июля.

Ранее сообщалось, что главу налоговой службы заподозрили во взяточничестве. Вместе с Киршем были задержаны трое его подчиненных. Налоговикам вменяется пять эпизодов коррупции, также под следствием находится посредник и четверо взяткодателей.

По данным следствия, на протяжении 2022 года подозреваемые в составе организованной группы получали от руководителей фирм взятки в размере от 1,5 миллиона до 4,5 миллиона рублей за снижение сумм доначисленных в ходе проверок налогов, которые ранее не были уплачены.

18 мая сообщалось, что в Москве дали от 5 до 11 лет двум экс-полицейским за взятку на съемках сериала «Чикатило».

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Илона Палей
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