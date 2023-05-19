Главу налоговой службы подмосковного Серпухова арестовали за взятки

Главу налоговой службы подмосковного Серпухова Кирша арестовали на два месяца за коррупцию

Главу налоговой службы подмосковного Серпухова Александра Кирша арестовали на два месяца по делу о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Кирш пробудет под стражей до 15 июля.

Ранее сообщалось, что главу налоговой службы заподозрили во взяточничестве. Вместе с Киршем были задержаны трое его подчиненных. Налоговикам вменяется пять эпизодов коррупции, также под следствием находится посредник и четверо взяткодателей.

По данным следствия, на протяжении 2022 года подозреваемые в составе организованной группы получали от руководителей фирм взятки в размере от 1,5 миллиона до 4,5 миллиона рублей за снижение сумм доначисленных в ходе проверок налогов, которые ранее не были уплачены.

18 мая сообщалось, что в Москве дали от 5 до 11 лет двум экс-полицейским за взятку на съемках сериала «Чикатило».

