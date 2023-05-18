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14:34, 18 мая 2023Силовые структуры

Московскому экс-полицейскому дали 11 лет за взятку на съемках сериала «Чикатило»

В Москве дали от 5 до 11 лет двум экс-полицейским за взятку на съемках сериала «Чикатило»

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Москве суд дал от 5 до 11 лет двум экс-полицейским за коррупцию на съемках сериала «Чикатило». Об этом сообщает РИА Новости.

Сергей Кулишов получил пять лет колонии строгого режима со штрафом 1,2 миллиона рублей, а Виталий Фокин — 11 лет и штраф два миллиона рублей. Они признаны виновными по статье о получении взятки.

Полицейские за вознаграждение перекрыли движение в нескольких районах Москвы для съемок. Участок, где снимался сериал «Чикатило» режиссера Сарика Андреасяна, находился под контролем Федеральной службы охраны (ФСО) Российской Федерации. Увидев на своей территории съемочную группу, сотрудники ведомства запросили у продюсера разрешение на съемку.

Ранее стало известно, что продюсера сериала «Чикатило» Дмитрия Большакова приговорили к 5,5 года лишения свободы за подкуп полицейских.

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Екатерина Власова
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