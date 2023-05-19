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14:37, 19 мая 2023Экономика

Названо количество отложенных из-за санкций проектов

Вице-премьер РФ Трутнев сообщил 35 отложенных из-за санкций инвестиционных проектах

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Из-за западных санкций, введенных с началом боевых действий на Украине, в России было отложено более 35 инвестиционных проектов совокупной стоимостью более 150 миллиардов рублей. Такое количество на итоговом заседании коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики назвал вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает РИА Новости.

По его словам, именно инвесторы серьезнее других ощущают санкционное давление, в первую очередь потому, что они сталкиваются с отказом поставить заказанное, а иногда и оплаченное оборудование. В ряде случаев получить заказ удается, но возникает вопрос пуско-наладочных работ. Кроме того, исчез значимый источник финансовых ресурсов, сообщил вице-премьер.

Трутнев подчеркнул, что такая ситуация ведет к замедлению экономических процессов, а они, в свою очередь, сказываются на жизни людей, социальных и демографических процессах.

В этом месяце о намерении активнее привлекать в экономику частные инвестиции заявил глава правительства России Михаил Мишустин. По его словам, власти намерены в ближайшие восемь лет получить с граждан и компаний не менее десяти триллионов рублей.

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Ранее эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) Российской академии наук (РАН) предупредили, что без увеличения инвестиций вплоть до 2035 года потенциал роста российской экономики будет ограничен одним процентом.

В свою очередь глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на этой неделе отметил, что растущий дефицит бюджета и необходимость исполнения социальных обязательств неизбежно приведет к сокращению инвестиций. По его мнению, выходом может стать «затягивание денег» из Азии, а также из Европы и Америки, но обходными путями.

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Платон Щукин
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