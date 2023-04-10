В РАН предупредили об ограниченном потенциале роста ВВП России до 2035 года

Эксперты РАН: реальные темпы роста ВВП России до 2035 года не будут превышать 1% в год

Вплоть до 2035 года потенциал роста российской экономики будет ограничен одним процентом, предупредили эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) Российской академии наук (РАН). Статья «Стратегия экономического развития России — 2035: пути преодоления долгосрочной стагнации» есть в распоряжении «Ведомостей».

Эксперты объяснили, что факторы, которые способствовали росту ВВП страны ранее, сейчас исчерпаны. Так, последние 10 лет развитие экономики определялось темпами увеличения экспорта — среднегодовая динамика ВВП была около одного процента при росте поставок на 2,5 процента ежегодно. Причем в следующие 10 лет среднегодовые темпы роста экспорта в условиях сокращения поставок энергоносителей за рубеж могут снизиться до двух процентов. Обеспечить динамику инвестиций на 1,5 процента в 2024–2035 годы сможет неэнергетический экспорт. Однако для ускорения роста экономики этого все равно будет недостаточно.

В РАН также отметили значимое влияние высокого роста инвестиций на рост экономики России в 1999-2008 годах. Увеличение вложений в экономику также обусловливалось быстро растущими экспортными доходами, которые позволяли наполнять спрос в условиях укрепляющегося рубля. Сейчас для выхода на темпы роста 3,5-4 процента в год необходим рост инвестиций как минимум на 5-7 процентов.

После преодоления кризиса 2008 года российская экономика вышла на более низкие темпы роста — это было связано со стагнацией внешнеэкономических доходов и исчерпанием возможностей по стимулированию спроса из-за ослабления рубля, отмечают эксперты. В настоящее же время увеличение расходов бюджета и дальнейшее плановое ослабление рубля могут ускорить экономику только на десятые доли процента, заявляют ученые.

В текущих условиях для изменения тенденции низкого экономического роста необходимо искать потенциал с опорой на внутренний рынок. В РАН подчеркивают, что следует вкладывать средства в такие отрасли, как сельское хозяйство, легковой транспорт и строительство жилья.

Власти страны же прогнозируют более позитивное развитие экономики России в ближайшие годы. Например, премьер-министр страны Михаил Мишустин ранее заявлял, что уже в 2024 году российская экономика сможет обогнать по темпам роста развитые страны.