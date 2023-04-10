В РАН предупредили об ограниченном потенциале роста ВВП России до 2035 года
Вплоть до 2035 года потенциал роста российской экономики будет ограничен одним процентом, предупредили эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) Российской академии наук (РАН). Статья «Стратегия экономического развития России — 2035: пути преодоления долгосрочной стагнации» есть в распоряжении «Ведомостей».
Эксперты объяснили, что факторы, которые способствовали росту ВВП страны ранее, сейчас исчерпаны. Так, последние 10 лет развитие экономики определялось темпами увеличения экспорта — среднегодовая динамика ВВП была около одного процента при росте поставок на 2,5 процента ежегодно. Причем в следующие 10 лет среднегодовые темпы роста экспорта в условиях сокращения поставок энергоносителей за рубеж могут снизиться до двух процентов. Обеспечить динамику инвестиций на 1,5 процента в 2024–2035 годы сможет неэнергетический экспорт. Однако для ускорения роста экономики этого все равно будет недостаточно.
В РАН также отметили значимое влияние высокого роста инвестиций на рост экономики России в 1999-2008 годах. Увеличение вложений в экономику также обусловливалось быстро растущими экспортными доходами, которые позволяли наполнять спрос в условиях укрепляющегося рубля. Сейчас для выхода на темпы роста 3,5-4 процента в год необходим рост инвестиций как минимум на 5-7 процентов.
После преодоления кризиса 2008 года российская экономика вышла на более низкие темпы роста — это было связано со стагнацией внешнеэкономических доходов и исчерпанием возможностей по стимулированию спроса из-за ослабления рубля, отмечают эксперты. В настоящее же время увеличение расходов бюджета и дальнейшее плановое ослабление рубля могут ускорить экономику только на десятые доли процента, заявляют ученые.
В текущих условиях для изменения тенденции низкого экономического роста необходимо искать потенциал с опорой на внутренний рынок. В РАН подчеркивают, что следует вкладывать средства в такие отрасли, как сельское хозяйство, легковой транспорт и строительство жилья.
Власти страны же прогнозируют более позитивное развитие экономики России в ближайшие годы. Например, премьер-министр страны Михаил Мишустин ранее заявлял, что уже в 2024 году российская экономика сможет обогнать по темпам роста развитые страны.