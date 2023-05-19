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10:27, 19 мая 2023Силовые структуры

Занимавшуюся похищениями и вымогательствами банду отправили в колонию

Банду вымогателей из Иркутска отправили в колонию за похищения ради выкупа

Фото: Игорь Надеждин /« Лента.ру»

В Приангарье вынесли приговор пяти россиянам, занимавшимся похищением людей ради денег. Об этом в пятницу, 19 мая, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, в декабре 2020 года злоумышленники напали на мужчину, ждавшего транспорт на автобусной остановке Иркутска. Они вывезли его в лес в багажнике, угрожали пистолетом, сильно избили, требуя у жертвы выкуп в 15 тысяч рублей. Еще одной жертвой в июне 2021 года стал житель Боханского района. Его также вывезли в лес, избили и заставили копать яму. Жертве удалось вырваться и сбежать от своих мучителей.

Следователи завели и расследовали уголовное дело по статье 126 («Похищение человека»)УК РФ, 162 («Разбой») УК РФ и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

12 мая сообщалось, что полицейские нашли похищенную ради выкупа супругу бывшего командующего ВДВ России.

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Владимир Седов
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