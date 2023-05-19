ВСУ ракетными ударами попытались убить мэра Новой Каховки

Мэр Новой Каховки Леонтьев сообщил, что ВСУ пытались его убить ракетными ударами

Глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что на него было совершено покушение Вооруженными силами Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

По словам мэра, ВСУ пытались убить его двумя ударами, однако получили недостоверные сведения о месте проживания Леонтьева и запустили ракеты не туда. Он отметил, что в 7:45 произошло разрушение строений, а спустя пять минут появилась публикация о его смерти.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о причастности США к убийству военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) и покушению на писателя Захара Прилепина.