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22:54, 20 мая 2023Спорт

Стало известно содержание отвергнутой российскими тяжелоатлетами декларации

РИА Новости раскрыло содержание декларации для допуска российских тяжелоатлетов к турнирам
Антоний Савчук

Антоний Савчук. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Стало известно содержание декларации Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), которую отказались подписать российские спортсмены ради допуска к турнирам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я обязуюсь и впредь воздерживаться от выражения какой-либо поддержки спецоперации и немедленно и добровольно уведомлю о любых соответствующих изменениях в моей деятельности, которые произойдут после даты этого заявления», — говорится в пятом пункте документа, попавшего в распоряжение издания.

Ранее 20 мая IWF объявила, что российские тяжелоатлеты отвергли декларацию для допуска к этапу Гран-при на Кубе. Спортсмены отказались подписать документ, поэтому пропустят турнир.

О допуске россиян на соревнования под эгидой IWF стало известно 12 мая. Для получения нейтрального статуса атлеты должны подтвердить отсутствие связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности, а также доказать, что никогда ранее не высказывались в поддержку событий на Украине.

Андрей Стрельцов
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