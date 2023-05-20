Минобороны сообщило об уничтожении 18 украинских беспилотников

Минобороны России сообщило об уничтожении 18 беспилотников ВСУ в ДНР и ЛНР

Российские войска за сутки уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Сообщается, что беспилотники были сбиты в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Новоандреевка и Сладкое в ДНР, а также в Кременной, Площанке и Новодружеске в ЛНР.

За минувшие сутки российская система противовоздушной обороны перехватила 12 снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Также сообщается о перехвате американской авиационной бомбы GBU-32.

16 мая Минобороны отчиталось об уничтожении 22 украинских дронов в ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, российские военные перехватили семь крылатых ракет повышенной дальности Storm Shadow, переданных Киеву Великобританией.