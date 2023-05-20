ВСУ ударили по Мариуполю крылатыми ракетами Storm Shadow

В ДНР заявили о нанесении ВСУ удара по Мариуполю с применением крылатых ракет Storm Shadow

Начало событий в новости Минобороны сообщило об уничтожении 18 украинских беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Мариуполю, предположительно, крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом ТАСС сообщил представитель силовых структур Донецкой народной республики (ДНР).

Обстрел был произведен утром 20 мая.

Ранее Минобороны России сообщило, что за минувшие сутки российская система противовоздушной обороны перехватила 12 снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Также сообщается о перехвате американской авиационной бомбы GBU-32.

11 мая глава Минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что он и премьер-министр Великобритании Риши Сунак приняли решение предоставить Украине ракеты Storm Shadow. Их дальность поражения достигает 300 километров.