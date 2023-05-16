Российские военные за сутки уничтожили 22 украинских беспилотника
Минобороны сообщило об уничтожении 22 украинских беспилотников
Российские военнослужащие за сутки уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 16 мая, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники в районе населенного пункта Тополевка в Луганской народной республике (ЛНР), сел Ивановка и Евгеновка в Донецкой народной республике (ДНР), сел Инженерное и Благовещенка в Запорожской области, а также в районе села Крынки в Херсонской области.