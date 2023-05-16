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12:43, 16 мая 2023Россия

Российские военные за сутки уничтожили 22 украинских беспилотника

Минобороны сообщило об уничтожении 22 украинских беспилотников

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие за сутки уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 16 мая, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники в районе населенного пункта Тополевка в Луганской народной республике (ЛНР), сел Ивановка и Евгеновка в Донецкой народной республике (ДНР), сел Инженерное и Благовещенка в Запорожской области, а также в районе села Крынки в Херсонской области.

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Варвара Родикова
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