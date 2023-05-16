Минобороны отчиталось об отражении десяти атак ВСУ в ДНР

Минобороны отчиталось об отражении десяти атак ВСУ у населенного пункта Красное в ДНР

В районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики (ДНР) подразделениями 4-й мотострелковой бригады ВС России в течение суток было отражено десять атак со стороны ВСУ. Об этом во вторник, 16 мая, журналистам отчитались в Министерстве обороны.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, такие действия стали ответными мерами на просьбы республик Донбасса о помощи.