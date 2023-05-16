Минобороны заявило об уничтожении 215 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны России заявило об уничтожении 215 бойцов ВСУ на донецком направлении

Российские военнослужащие на донецком направлении за сутки уничтожили до 215 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 16 мая, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Также противник потерял пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, и по одной гаубице «Мста-Б» и Д-30, добавили в оборонном ведомстве.

Днем ранее, 15 мая, на донецком направлении было уничтожено до 235 украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубицы Д-20, Д-30 и Мста-Б.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, такие действия стали ответными мерами на просьбы республик Донбасса о помощи.