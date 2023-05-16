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12:41, 16 мая 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении 215 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны России заявило об уничтожении 215 бойцов ВСУ на донецком направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие на донецком направлении за сутки уничтожили до 215 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 16 мая, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Также противник потерял пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, и по одной гаубице «Мста-Б» и Д-30, добавили в оборонном ведомстве.

Днем ранее, 15 мая, на донецком направлении было уничтожено до 235 украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубицы Д-20, Д-30 и Мста-Б.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, такие действия стали ответными мерами на просьбы республик Донбасса о помощи.

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Евгения Куликова
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