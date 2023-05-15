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13:35, 15 мая 2023Россия

Российские военные уничтожили сотни бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны России: на донецком направлении были ликвидированы до 235 бойцов ВСУ

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили сотни солдат и наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном направлении боевых действий. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По сообщению Конашенкова, столь значительные потери ВСУ понесли на донецком направлении — там были уничтожены до 235 бойцов противника.

При этом ВСУ понесли потери не только в живой силе — российские военные уничтожили и несколько единиц военной техники.

Так в Минобороны рассказали, что на этом участке боевых действий были подбиты четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и несколько гаубиц ВСУ.

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Марк Леонов
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