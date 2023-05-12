Российские войска уничтожили более 540 бойцов ВСУ на малоильиновском направлении

Минобороны заявило об уничтожении более 540 бойцов ВСУ на малоильиновском направлении

Российские войска уничтожили более 540 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на малоильиновском направлении. Об этом в пятницу, 12 мая, журналистам сообщили в Минобороны России.

«На малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны подразделениями Южной группировки российских войск занят рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, а также экипажи армейской авиации и иные подразделения Вооруженных сил России мужественно проявили себя, отражая атаки на этом направлении. Помимо живой силы, противник лишился 8 танков и более 20 единиц другой бронетехники.

Кроме того, за сутки российские войска уничтожили на донецком направлении до 900 военных ВСУ, свыше 30 единиц бронетехники противника, а также три артиллерийских орудия, среди которых была гаубица L-118 британского производства.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).