Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:24, 12 мая 2023Россия

Российские войска уничтожили более 540 бойцов ВСУ на малоильиновском направлении

Минобороны заявило об уничтожении более 540 бойцов ВСУ на малоильиновском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска уничтожили более 540 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на малоильиновском направлении. Об этом в пятницу, 12 мая, журналистам сообщили в Минобороны России.

«На малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны подразделениями Южной группировки российских войск занят рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, а также экипажи армейской авиации и иные подразделения Вооруженных сил России мужественно проявили себя, отражая атаки на этом направлении. Помимо живой силы, противник лишился 8 танков и более 20 единиц другой бронетехники.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Кроме того, за сутки российские войска уничтожили на донецком направлении до 900 военных ВСУ, свыше 30 единиц бронетехники противника, а также три артиллерийских орудия, среди которых была гаубица L-118 британского производства.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о наступлении ВСУ на всей линии соприкосновения под Соледаром
На дереве в одном из парков Москвы нашли дрон
Вдова Николая Караченцева рассказала о самочувствии после госпитализации
На Украине подали иск о взыскании активов российского сенатора
Мошенник лишил доверчивого мужчину сотен тысяч рублей за несколько минут
Врач предупредил о приводящей к раку распространенной привычке россиян
Обнаружен рост сверхмассивных черных дыр в сталкивающихся галактиках
Российская ПВО сбила украинский истребитель в небе над ДНР
Обвинение потребовало посадить вора в законе Турка на 25 лет
Медведев отреагировал на слова Зеленского о плохом конце для Кремля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.