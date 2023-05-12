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13:23, 12 мая 2023Россия

Украинские войска потеряли до 900 человек на одном направлении

Минобороны: украинские войска за сутки потеряли до 900 человек на донецком направлении

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 900 человек убитыми на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе боев на указанном направлении было уничтожено свыше 30 единиц бронетехники противника, а также три артиллерийских орудия, среди которых гаубица L-118 британского производства.

Кроме того, Минобороны России сообщило о 26 атаках ВСУ на соледарском тактическом направлении. Все предпринятые украинскими войсками попытки потеснить российские войска были отражены, подчеркнули в военном ведомстве.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин обозначил главными целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Алан Босиков
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