Украинские войска потеряли до 900 человек на одном направлении

Минобороны: украинские войска за сутки потеряли до 900 человек на донецком направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 900 человек убитыми на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе боев на указанном направлении было уничтожено свыше 30 единиц бронетехники противника, а также три артиллерийских орудия, среди которых гаубица L-118 британского производства.

Кроме того, Минобороны России сообщило о 26 атаках ВСУ на соледарском тактическом направлении. Все предпринятые украинскими войсками попытки потеснить российские войска были отражены, подчеркнули в военном ведомстве.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин обозначил главными целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.