Минобороны заявило о 26 атаках ВСУ на соледарском направлении

МО РФ заявило, что ВСУ предприняли 26 атак на соледарском направлении, они отражены

Украинские военные в четверг, 11 мая, провели наступательные действия на соледарском тактическом направлении — они предприняли 26 атак. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России (МО РФ).

Там заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) для наступления использовали более тысячи военнослужащих и до 40 танков. Также была задействована другая военная и специальная техника.

Атаки украинских военных удалось отразить, российские военнослужащие не допустили прорывов обороны на соледарском тактическом направлении.

Ранее в некоторых Telegram-каналах российских военкоров появилась информация о якобы начавшемся контрнаступлении со стороны Украины. Тогда же Минобороны России опровергло данные, согласно которым на различных участках линии боевого соприкосновения была прорвана российская оборона.

В оборонном ведомстве добавили, что на купянском, запорожском и херсонском направлениях активные действия не ведутся, а общая обстановка в районе проведения спецоперации находится под контролем.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский официально не заявлял о начале контрнаступления. Политик, напротив, сообщал, что оно откладывается, так как армии понадобится больше времени для подготовки. По его словам, украинским войскам все еще нужна бронетехника, которая поступает в страну партиями.