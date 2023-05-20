В Госдуме посоветовали отказаться от гипсовых гномов на дачных участках

Депутат Чаплин посоветовал россиянами отказаться от гипсовых гномов и пластиковых прудиков

Депутат Госдумы РФ и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин дал советы по благоустройству садовых участков. Он перечислил главные антитренды этого лета, которые, по его словам, только испортят внешний вид дачи. Депутата цитирует РИА Новости.

Чаплин рекомендует не украшать дачные участки гипсовыми гномами, пластиковыми прудиками и разноцветной галькой. По его словам, все это вышло из моды. «Не тратьте деньги и усилия на задумки, которые уже неактуальны. Скульптура имеет место быть, если она встраивается в дизайн участка органично», — отметил парламентарий.

Также он указал, что сейчас во всем существует тренд на естественность: использование натуральной цветовой гаммы и материалов.

Еще один элемент, который вышел из моды — пластиковые пруды: они неактуальны и непрактичны. По словам депутата, сейчас для оборудования водоема специалисты рекомендуют использовать камень или плитку.

Также стоит отказаться от лобного места с костром — по мнению Чаплина, это старомодно и пожароопасно. Вместо этого он рекомендует оборудовать зону барбекю с переносным мангалом и грилем.

Также к числу антитрендов он отнес деревянные массивные сооружения и огромные каменные валуны. «Сейчас в моде минимализм: небольшие баньки, аккуратные кустарники, маленькие беседки», — подчеркнул депутат Госдумы.

Ранее сообщалось, что в марте 2023 года россияне резко заинтересовались помощью при переезде из города на дачу. За третий месяц текущего года спрос на услуги, связанные с загородными участками, вырос в среднем на 34 процента.