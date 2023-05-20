Названы способы убрать «валики» под мышками

Sport24 назвал подтягивания и отжимания способами уменьшить жир под мышками

Журналисты Sport24 назвали способы убрать жировые «валики» под мышками. Материал доступен на сайте издания.

По информации источника, в первую очередь необходимо выполнять упражнения для мышц плеч и спины. В частности, подтягивания, отжимания, различные варианты жима гантелей и подъемы рук в стороны помогут проработать мышцы и уменьшить жир под мышками.

Кроме того, избавиться от валиков помогут кардиотренировки, а именно длительная ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде или занятия на тренажере. Также стоит использовать массажные движения для стимуляции кровообращения в этой области, что поможет улучшить лимфатический дренаж и уменьшить отечность.

Ранее журналисты Sport24 назвали лучшие способы избавиться от холки на шее. Для этого нужно делать круговые движения плечами, а также скрепить руки в замок, положить их на затылок и разводить локти.