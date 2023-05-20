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09:49, 20 мая 2023Спорт

Слуцкий рассказал о доходах после приостановки тренерской карьеры

Слуцкий заявил, что уровень его доходов стал выше после приостановки тренерской карьеры

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российский тренер Леонид Слуцкий в интервью YouTube-каналу Chepa рассказал о доходах после приостановки карьеры.

Специалист заявил, что уровень его заработков стал выше, так как он начал монетизировать свою медийность. Он обратил внимание на то, что за рубежом это является распространенной практикой. «У нас это в спорте не развито. Я первопроходец в этом плане, который пробует понять, работает это или нет. Это работает — и работает неплохо», — посчитал Слуцкий.

В ноябре 2022 года Слуцкий покинул пост главного тренера казанского клуба «Рубин». Уточнялось, что он ушел из команды по собственному желанию. Он работал в казанской команде с 2019 года.

Тренер известен по работе в «Крыльях Советов», «Москве», ЦСКА, а также английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Наибольших успехов Слуцкий добился, будучи тренером армейцев. Он трижды приводил клуб в победе в чемпионате России. Кроме того, с 2015 по 2016 год специалист возглавлял сборную России.

Анастасия Борисова
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