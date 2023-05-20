Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:47, 20 мая 2023Россия

Появилась информация о состоянии пережившего покушение Прилепина

В пресс-службе Прилепина сообщили, что его состояние скоро позволит начать реабилитацию

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новлсти

Состояние пережившего покушение писателя и сопредседателя «Справедливой России — За правду» Захара Прилепина позволяет в скором времени начать реабилитацию. Об этом сообщили в пресс-службе Прилепина, передает ТАСС.

«После последней операции Захар Прилепин уже стал присаживаться при помощи врачей. Его состояние позволяет уже в скором времени приступить к первому этапу реабилитации», — уточнили в пресс-службе.

Ранее появилась информация, что писатель успешно перенес третью операцию — врачи зафиксировали ему сломанный позвонок в пояснице. Сейчас состояние Прилепина стабильное, он находится в сознании.

Автомобиль, в котором ехали Захар Прилепин и его охранник Александр Шубин, был взорван 6 мая в районе деревни Пионерское Нижегородской области. Произошедшее было квалифицировано как теракт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Россия взяла под контроль Артемовск спустя 224 дня кровопролитных боев. Как это изменит ход СВО?
Рогов заявил о подготовке провокации ВСУ по случаю саммита G7
Звезда «Реальных пацанов» рассказала об отношениях с мужем-итальянцем
Стало известно о подготовке визита спецпредставителя КНР в Москву
Российские пограничники посадили и уничтожили украинский дрон
Появилась информация о состоянии пережившего покушение Прилепина
На Украине настоятель храма УПЦ пропал после избиения
«Зенит» ушел от поражения в матче РПЛ против «Оренбурга»
Спрогнозировано развитие ситуации в районе Артемовска
Зеленский встретится с премьером Японии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.