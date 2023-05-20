Захарова раскритиковала грузинских политиков за реакцию на прямой рейс с Россией

Захарова пристыдила грузинских политиков за «беснования» из-за возобновления авиасообщения

Грузинские политики, выступающие против возобновления авиасообщения с Россией, «постыдились бы участвовать в этом бесновании», понимая необходимость прямых рейсов для людей двух стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Если ты представляешь свой народ, а не проплаченный кем-то заказ, ты не можешь быть против прямого рейса, учитывая количество граждан и семей, проживающих одновременно в двух странах», — отметила она.

Захарова написала, что против авиасообщения выступают те, кто «никогда не помогал людям с грудными детьми, тяжелобольным и попавшим в беду добраться домой, никогда не слышал в трубку телефона плачущего взрослого мужчину, которому нужно перевезти для похорон в Тбилиси тело своей матери, никогда не разговаривал с ребенком, который должен был успеть в хоспис к маме в Москве».

Сложившаяся ситуация является индикатором наличия или отсутствия не политической позиции, «а любви к тем, о ком ты заботишься на словах».

19 мая в Грузии приземлился российской борт — первый с 2019 года прямой рейс из Москвы в Тбилиси. Возле аэропорта Шота Руставели и в центре грузинской столицы собралась оппозиция с протестами против прямого авиасообщения.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нежелательным прибытие первого за четыре года прямого рейса из Москвы в Тбилиси.