Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
3:0
2-й тайм
live
Урал
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Спартак М
Сегодня
16:30 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Хольгер Руне
Сегодня
17:00 (Мск)
Даниил Медведев
Рим (м)
Краснодар
Сегодня
19:00 (Мск)
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Вегас Голден Найтс
Сегодня
22:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 2-й матч
15:10, 21 мая 2023Спорт

Эксперты назвали пять упражнений из пилатеса для проработки мышц пресса

Фитнес-эксперты Shape назвали пять упражнений из пилатеса для проработки мышц пресса

Фото: Photology1971 / Shutterstock / Fotodom

Эксперты журнала Shape назвали пять эффективных упражнений из пилатеса для проработки мышц пресса. Комплекс представлен на сайте издания.

Начать тренировку специалисты посоветовали с подъема коленей до уровня таза с переходом в выпад. Движение выполняется по восемь раз с каждой стороны. Затем нужно перейти к реверансам с выпадами. Для этого необходимо сделать шаг назад и вправо левой ногой, заводя ее за правую ногу. Руки в приседе вытянуты вперед. После повторить реверанс правой ногой — и так по 15 раз.

Материалы по теме:
Сколько нужно ходить пешком, чтобы это принесло пользу здоровью? Действительно ли нужно проходить 10 тысяч шагов в день?
Сколько нужно ходить пешком, чтобы это принесло пользу здоровью?Действительно ли нужно проходить 10 тысяч шагов в день?
17 мая 2023
Как убрать жир на животе: способы эффективного и здорового похудения, диета и упражнения от специалистов
Как убрать жир на животе:способы эффективного и здорового похудения, диета и упражнения от специалистов
30 апреля 2023
Бег для похудения: рекомендации по тренировкам, питанию и мотивации
Бег для похудения:рекомендации по тренировкам, питанию и мотивации
3 мая 2023

Следующее упражнение — «сломанная планка», исходное положение — классическая планка на прямых руках. «Приподнимите левую ногу на 20-25 см, мысок тяните. Затем подтяните колено вперед к левому локтю, слегка округляя спину. Вытяните ногу, а на следующем повторе подтяните его к правому локтю», — пояснили эксперты, отметив, что комплекс состоит из шести повторов на каждую сторону.

Четвертое упражнение — «сломанный стул», 15-20 повторов. «Присядьте, словно на невидимый стул, вытягивая руки позади себя. Встаньте, затем присядьте снова, приподнявшись на пальцах ног и вытягивая руки перед собой и чуть вверх», — добавили специалисты.

Завершить тренировку, исходя из рекомендаций, следует «двухчастной сотней». Для этого необходимо присесть на коврик, поднять ноги, согнув их в коленях до угла 90 градусов, руки вытянуть вперед, корпус отклонить до угла 45 градусов. Сохраняя это положение, сделать 100 круговых движений руками с небольшой амплитудой.

Ранее тренер Анастасия Малявина назвала простые упражнения от отеков для утренней зарядки. Специалист рекомендовала делать массаж стоп и ключиц, а также выполнять разминку диафрагмы.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Зеленский пообещал не применять F-16 для продвижения на территорию России
Москвичам перечислили места обитания летучих мышей в городе
Венгрия приготовилась к новому давлению со стороны ЕС из-за мер против России
МИД России подвел итог саммита «Большой семерки» в Японии
Названо число участников митингов оппозиции в Молдавии
Кадыров заявил о подготовке Западом и Украиной терактов против него
Эксперты назвали пять упражнений из пилатеса для проработки мышц пресса
Зеленский ответил на вопрос о контрнаступлении Украины
Белгородский губернатор сообщил о новых обстрелах региона
Минюст предложил сослать сжегшего Коран в колонию мусульманского региона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.