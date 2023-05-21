Российские военные доложили о девяти сбитых беспилотниках Украины

Минобороны доложило, что российские военные уничтожили девять украинских беспилотников

За минувшие сутки российские военные сбили еще девять беспилотных летательных аппаратов Украины. Об этом доложил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, российские средства ПВО уничтожили все эти украинские беспилотники в районе Лозового, Терны, Водяного и Новоандреевки в ДНР, а также вблизи Червоной Дибровы в ЛНР и Энергодара в Запорожской области. Помимо этого, было перехвачено еще 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.