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13:00, 21 мая 2023Россия

Российские военные доложили о девяти сбитых беспилотниках Украины

Минобороны доложило, что российские военные уничтожили девять украинских беспилотников

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

За минувшие сутки российские военные сбили еще девять беспилотных летательных аппаратов Украины. Об этом доложил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, российские средства ПВО уничтожили все эти украинские беспилотники в районе Лозового, Терны, Водяного и Новоандреевки в ДНР, а также вблизи Червоной Дибровы в ЛНР и Энергодара в Запорожской области. Помимо этого, было перехвачено еще 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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