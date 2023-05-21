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НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 2-й матч
09:31, 21 мая 2023Спорт

Российского голкипера признали лучшим игроком полуфинального матча плей-офф НХЛ

Голкипера «Флориды» Бобровского признали лучшим игроком полуфинального матча плей-офф НХЛ

Фото: Dan Hamilton-USA TODAY Sports / Reutera

Российского голкипера «Флориды Пантерс» Сергея Бобровского признали лучшим игроком второго матча полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Встреча с «Каролиной Харрикейнс» завершилась в овертайме со счетом 2:1. Бобровский пропустил одну шайбу и совершил 38 сейвов. Второй звездой вечера признали автора победного гола «Флориды» Мэттью Ткачука. В тройку лучших игроков попал также форвард Александр Барков, поразивший ворота «Каролины» во втором периоде.

19 мая в первом матче полуфинальной серии Бобровский обновил клубный рекорд по количеству сейвов. Он отразил 61 из 63 бросков по воротам и превзошел достижение Джона Ванбисбрука (55 сейвов), которое было установлено в 1996-м году.

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019-го года. 34-летний голкипер также известен по выступлениям за сборную России, с которой в 2014-м году выиграл чемпионат мира.

Ксения Курашкина
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