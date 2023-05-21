Российского голкипера признали лучшим игроком полуфинального матча плей-офф НХЛ

Голкипера «Флориды» Бобровского признали лучшим игроком полуфинального матча плей-офф НХЛ

Российского голкипера «Флориды Пантерс» Сергея Бобровского признали лучшим игроком второго матча полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Встреча с «Каролиной Харрикейнс» завершилась в овертайме со счетом 2:1. Бобровский пропустил одну шайбу и совершил 38 сейвов. Второй звездой вечера признали автора победного гола «Флориды» Мэттью Ткачука. В тройку лучших игроков попал также форвард Александр Барков, поразивший ворота «Каролины» во втором периоде.

19 мая в первом матче полуфинальной серии Бобровский обновил клубный рекорд по количеству сейвов. Он отразил 61 из 63 бросков по воротам и превзошел достижение Джона Ванбисбрука (55 сейвов), которое было установлено в 1996-м году.

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019-го года. 34-летний голкипер также известен по выступлениям за сборную России, с которой в 2014-м году выиграл чемпионат мира.