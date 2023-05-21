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17:52, 21 мая 2023Спорт

Быков оценил скандал с майкой с надписью «Россия» на чемпионате мира по хоккею

Быков назвал русофобией то, что фаната заставили снять майку с надписью «Россия» на ЧМ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил скандал на чемпионате мира по хоккею 2023 года, когда организаторы заставили фаната снять майку с надписью «Россия». Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Тренер назвал случившееся русофобией. «У меня нет слов. На организаторов давление, безусловно, и на всех. И каждый хочет из себя сделать героя в этом смысле, показать себя, какие они, даже не знаю, как назвать этих людей, русофобы», — заявил он.

18 мая в Тампере во время матча между сборными Венгрии и Швеции (1:7) один из зрителей появился на трибуне в футболке с надписью «Россия». Служба безопасности арены попросила болельщика снять футболку. Отмечается, что он выполнил требование и продолжил просмотр матча.

Чемпионат мира-2023 проходит в финском Тампере и латвийской Риге с 12 по 28 мая. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций Международной федерации хоккея (IIHF). По решению организаторов чемпионата демонстрация государственных флагов и любой символики двух отстраненных государств запрещены.

Анастасия Борисова
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