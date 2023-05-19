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13:03, 19 мая 2023Спорт

Фаната заставили снять футболку с надписью «Россия» на чемпионате мира по хоккею

Организаторы чемпионата мира по хоккею заставили фаната снять футболку с надписью «Россия»

Фото: Pavel Golovkin / АР

Организаторы чемпионата мира по хоккею 2023 года заставили фаната снять футболку с надписью «Россия». Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

По информации издания, инцидент произошел 18 мая в Тампере во время матча между сборными Венгрии и Швеции (1:7). По словам менеджера по безопасности Вилле Кетонена, на одном из зрителей была футболка, похожая на те, что носят венгерские болельщики. «На футболке с белым низом было написано "Россия", но на ней не было логотипа сборной команды», — отметил он.

Служба безопасности арены попросила болельщика снять футболку. Отмечается, что он выполнил требование и продолжил просмотр матча.

Чемпионат мира-2023 проходит в финском Тампере и латвийской Риге с 12 по 28 мая. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций Международной федерации хоккея (IIHF). По решению организаторов чемпионата демонстрация государственных флагов и любой символики двух отстраненных государств запрещены.

Дарья Коршунова
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