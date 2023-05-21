Теннисист Медведев выиграл турнир ATP в Риме

Теннисист Даниил Медведев выиграл турнир ATP серии Masters в Риме у датчанина Руне

Россиянин Даниил Медведев выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в Риме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающем матче 27-летний спортсмен оказался сильнее датчанина Хольгера Руне со счетом 7:5, 7:5. Встреча продолжалась один час 42 минуты. Медведев выиграл первый грунтовый турнир в карьере.

21 мая Медведев посмеялся над своим танцем после победы над представителем Греции Стефаносом Циципасом в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Риме. Он сравнил себя с пьяным посетителем клуба на танцполе.

Ранее Медведев, являющийся третьей ракеткой мира, поднялся на первое место в рейтинге чемпионской гонки ATP. В 2022 году Медведев с перерывом возглавлял рейтинг ATP на протяжении 16 недель. Он установил рекорд среди российских спортсменов по этому показателю. Спортсмен выиграл US Open в 2021 году.