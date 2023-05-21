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13:53, 21 мая 2023Спорт

Стало известно о новом наказании «Ювентуса» по делу о финансовых махинациях

Corriere dello Sport: с «Ювентуса» могут снять 12 очков по делу о финансовых махинациях

Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Стало известно о новом наказании по делу о финансовых махинациях в футбольном клубе «Ювентус». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

В понедельник, 22 мая, состоится пятое судебное заседание, в ходе которого, по информации издания, прокурор Федерации футбола Италии может потребовать снять с клуба от 9 до 12 очков. В таком случае команда опустится на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии и потеряет шансы на выступление в еврокубках в сезоне-2023/2024.

Первое судебное разбирательство в отношении «старой синьоры» прошло в январе 2023 года. Команду лишили 15 очков в чемпионате Италии, однако через три месяца «Ювентусу» удалось оспорить решение.

В ноябре 2022 года президент Андреа Аньелли и большая часть руководства «Ювентуса» ушли в отставку. Тогда же их обвинили в завышении трансферной стоимости игроков, а также в занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

Андрей Стрельцов
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