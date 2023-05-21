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06:00, 21 мая 2023Спорт

Макгрегор назвал сроки проведения следующего поединка

Конор Макгрегор заявил, что его бой с Майклом Чендлером пройдет до конца 2023 года
Конор Макгрегор

Конор Макгрегор. Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор назвал сроки проведения своего следующего поединка. Его слова приводит Matchroom Boxing.

«Бой с [Майклом] Чендлером состоится в этом году, 100%. В декабре, а, возможно, даже раньше. Все звонки были сделаны, процесс запущен. Я подерусь до конца года», — заявил спортсмен.

15 декабря 2022 года 34-летний Макгрегор впервые за восемь лет выбыл из топ-15 бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Ирландец занимал 14-е место в списке, теперь на этой позиции располагается американец Грант Доусон.

Последний поединок Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор. В профессиональной карьере он провел 28 боев, одержав 22 победы и потерпев шесть поражений. В активе 37-летнего Чендлера 23 победы и восемь поражений.

Ксения Курашкина
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