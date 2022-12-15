Макгрегор впервые за восемь лет выбыл из рейтинга UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор впервые за восемь лет выбыл из рейтинга UFC

Ирландец Конор Макгрегор выбыл из топ-15 бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Обновленный рейтинг доступен на сайте промоушена.

Макгрегор занимал 14-е место в списке. Теперь на этой позиции располагается американец Грант Доусон. Таким образом, ирландец впервые за восемь лет оказался вне рейтинга UFC.

В октябре Макгрегор заявил, что планирует вернуться в октагон в начале 2023 года. Он подчеркнул, что будет готов начать тренировочный лагерь через пару месяцев.

Последний поединок Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор. В профессиональной карьере он провел 28 боев, одержав 22 победы и потерпев шесть поражений.