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01:25, 21 мая 2023Мир

В Тель-Авиве прошел многотысячный протест против судебной реформы

В центре Тель-Авива прошел массовый митинг против судебной реформы правительства Нетаньяху

Фото: Eyal Warshavsky / Keystone Press Agency / Global Look Press

В центре Тель-Авива в субботу вечером собрались тысячи протестующих против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. Митинги проходят в Израиле уже двадцатую неделю подряд за исключением прошлых выходных, передает корреспондент РИА Новости.

Тогда шествия были отменены в связи с военной операцией Израиля в секторе Газа, а также рекомендациями службы тыла не организовывать собрания в связи с угрозой ракетных обстрелов.

По подсчетам организаторов митинга, 20 мая в акции протеста в Тель-Авиве приняли участие 135 тысяч человек, хотя в прошлые недели число митингующих доходило до 200 тысяч. Шествия состоялись также в Хайфе, Иерусалиме, Ашдоде, Герцлии и десятках других городов.

27 марта Биньямин Нетаньяху договорился с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и отложил принятие закона о судебной реформе. Как уточнялось, принятие закона перенесено на следующую сессию израильского парламента.

Реформа Нетаньяху подразумевает значительное расширение контроля Кнессета (и, соответственно, правящих партий) над судебной ветвью власти. В марте политик объявил, что увольняет министра обороны Израиля Йоава Галанта. Это случилось после того, как тот заявил, что судебная реформа угрожает безопасности страны. На фоне этих новостей в стране начались стихийные протесты.

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Марина Совина
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