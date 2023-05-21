Тренер «Рубина» высказался об изменениях состава команды после выхода в РПЛ

Рашид Рахимов заявил, что «Рубин» предстоит изменить на 60-70 процентов после выхода в РПЛ

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался об изменениях состава команды после выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова приводит официальный сайт клуба.

По мнению специалиста, команды, которые выходят в РПЛ из Первой лиги, должны меняться на 60-70 процентов. Он добавил, что казанскому клубу тоже предстоит провести усиление. «Мы видим каких-то игроков, хотим их приобрести. Но из-за ситуации, которая складывается, они к нам могут не поехать. Здесь начинаешь смотреть уже на другой рынок», — заявил Рахимов.

20 мая «Рубин» на выезде обыграл «Балтику» в матче 32-го тура Первой лиги и закрепился на первом месте в турнирной таблице, набрав 65 очков. Таким образом, команда сыграет в элитном дивизионе в сезоне-2023/2024, как и «Балтика», которая также уже не опустится ниже второго места. В активе клуба Калининграда 64 балла.

«Рубин» вылетел из РПЛ в сезоне-2021/2022. До этого команда выступала в лиге на протяжении 19 лет.