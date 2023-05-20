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23:44, 20 мая 2023Спорт

«Рубин» вернулся в РПЛ

«Рубин» обыграл 1:0 «Балтику» и вернулся в РПЛ

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Казанский «Рубин» на выезде обыграл «Балтику» в матче 32-го тура Первой лиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этой игре забил в добавленное к первому тайму время Марат Апшацев. На 49-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, однако Олег Иванов не смог его реализовать.

Таким образом, «Рубин» вышел на первое место турнирной таблицы, набрав 65 очков, и уже не опустится ниже второй строчки. В сезоне-2023/2024 клуб вернется в Российскую премьер лигу (РПЛ). «Балтика» с 64 баллами в активе расположилась за казанцами и ранее уже обеспечила себе выход в элитный дивизион впервые за 25 лет.

Рубин вылетел из РПЛ в сезоне-2021/2022. До этого команда выступала в лиге на протяжении 19 лет.

Ксения Курашкина
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