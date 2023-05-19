«Балтика» досрочно вышла в РПЛ

Калининградская «Балтика» сыграет в РПЛ в сезоне-2023/2024

Калининградская «Балтика» досрочно обеспечила себе право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команда вышла в элитный дивизион впервые за 25 лет. Об этом стало известно после того, как тольяттинский «Акрон» и владикавказская «Алания» сыграли вничью в матче 32-го тура Первой лиги. Таким образом, «Алания» осталась на третьем месте в таблице, набрав 56 очков.

«Балтика» закрепилась на первой строчке, получив 64 балла за 31 встречу, и уже не опустится ниже второго места. За ней в таблице расположился «Рубин», в активе которого 62 очка.

«Балтика» в 32-м туре сыграет против «Рубина» 20 мая. Чемпион сезона-2022/2023 определится 27 мая по завершении 33-го тура.

