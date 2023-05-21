Власти Севастополя назвали одно условие для приезда главы разведки Украины

Губернатор Развожаев: глава ГУР Украины Буданов приедет в Севастополь только на трибунал

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал единственное условие для приезда главы военной разведки Украины Кирилла Буданова в город. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам главы города, у Буданова есть шанс приехать в Севастополь лишь в том случае, «если после победы России он останется жив, и в городе состоится трибунал над нацистами».

Развожаев напомнил, что в недавнем интервью Буданов рассказал о планах приехать в Севастополь после «победы», «потому что это видите ли его родной город и он все детство провел здесь, хоть и родился в Киеве».

Ранее Буданов заявил, что Украина убивала россиян и будет продолжать делать это по всему миру. Комментируя обвинения в причастности украинских спецслужб к убийству журналистки Дарьи Дугиной, он сказал, что «мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».