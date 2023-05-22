Кандидата в депутаты гордумы в российском регионе исключили из-за кота

Кандидата в депутаты гордумы Якутии исключили из внутрипартийного голосования из-за кота

Кандидата в депутаты гордумы Якутии от «Единой России» исключили из внутрипартийного голосования из-за кота на аватарке. Об этом рассказал в Telegram-канале местный депутат Виктор Федоров. По его данным, такое решение суд принял 19 мая.

20-летнего кандидата на праймериз по Ойунскому одномандатному округу Якутска Стаса Красильникова сняли с участия в голосовании. Молодой человек поставил снимок с котом вместо своего изображения в анкете на сайте предварительного голосования.

В российском регионе сочли, что фотография животного дискредитировала партию или нанесла «ущерб ее политическим интересам».

По информации якутского сетевого издания Sakhaday, кроме Красильникова, в праймериз принимают участие 84 студента. Местные жители назвали сайт голосования «якутским Тиндером». Люди заподозрили студентов в имитации массовки.

В апреле сообщалось, что в КПРФ приняли решение не наказывать слушавшего президента России Владимира Путина с лапшой на ушах самарского депутата Михаила Абдалкина.

В феврале Абдалкин разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» кадры, на которых он смотрел послание главы государства с макаронами на ушах. Такое поведение возмутило депутата Госдумы Александра Хинштейна. Парламентарий подчеркнул, что, пока «[председатель ЦК КПРФ Геннадий] Зюганов с трибуны восхищается вчерашним посланием президента, заверяя, что антипрезидентских "выпадов больше не будет"», его однопартиец «демонстрирует прямо противоположную линию».

