В КПРФ решили судьбу слушавшего Путина с лапшой на ушах депутата

В КПРФ приняли решение не наказывать слушавшего Путина с лапшой на ушах депутата Абдалкина

В КПРФ решили судьбу депутата Михаила Абдалкина, который слушал послание президента Владимира Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах. Самарский обком партии не станет его наказывать, сообщает «Коммерсантъ».

Региональный парламент предлагал исключить Абдалкина из партии. Со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, «Ъ» пишет, что самарские коммунисты решили этого не делать, а на претензию Думы ответили, что «самостоятельно принимают решения, и представители других партий не имеют права вмешиваться в их деятельность».

Ранее стало известно, что Новокуйбышевский городской суд Самарской области признал Абдалкина виновным по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Его оштрафовали на 150 тысяч рублей.

В феврале Абдалкин опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» кадры, на которых он смотрел послание главы государства с макаронами на ушах. Это возмутило депутата Госдумы Александра Хинштейна. Парламентарий заявил, что пока «[председатель ЦК КПРФ Геннадий] Зюганов с трибуны восхищается вчерашним посланием президента, заверяя, что антипрезидентских "выпадов больше не будет"», его однопартиец «демонстрирует прямо противоположную линию».