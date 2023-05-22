В США рассказали о месте базирования F-16 после передачи техники Киеву

Министр ВВС США: F-16 после передачи техники Киеву будут базироваться на Украине

Истребители F-16 после передачи техники Киеву будут базироваться на Украине. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл, передает ТАСС.

«Мы говорим об украинских средствах. Не о средствах НАТО. (…) Если они станут частью украинских ВВС, исхожу из того, что они будут находиться на Украине», — рассказал военный, отвечая на вопрос о возможности базирования самолетов на территории одной из стран — членов альянса.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что приветствует решение G7 о поставке Украине F-16. Он рассчитывает, что уже скоро появится возможность отправить самолеты Киеву.

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали вопрос о поставках истребителей F-16 на Украину. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, Москве было ясно с самого начала, что рано или поздно на Украине в итоге окажется вся номенклатура западных вооружений из стран НАТО. «Это же относится к подготовке военнослужащих ВСУ. Совершенно бесполезны и бессмысленны эти усилия», — заявил дипломат.