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10:00, 22 мая 2023Спорт

Грайнер высказалась о возвращении к матчам после тюремного заключения в России

Грайнер заявила, что было приятно вернуться к матчам после тюремного заключения в России

Фото: Ross D. Franklin / AP

Баскетболистка «Финикс Меркури» Бриттни Грайнер высказалась о возвращении к матчам после тюремного заключения в России. Ее слова приводит Fox News.

Спортсменка заявила, что ей было приятно вернуться к соревнованиям. «Любовь игроков и болельщиков была потрясающей. Я определенно чувствовала это, и я чувствовала это, когда была там [в России]», — отметила она.

Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, 8 декабря 2022 года обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в США. Она была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима и провела в заключении десять месяцев.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля 2022 года. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса.

Грайнер играет в составе «Финикса» с 2013 года. Помимо этого, баскетболистка выступала за зарубежные команды в период межсезонья Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). В России американка играла с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Также Грайнер дважды выигрывала золото Олимпийских игр вместе со сборной США.

Дарья Коршунова
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