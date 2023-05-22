Опубликовано видео со звуками стрельбы в районе операции против украинской ДРГ

Shot опубликовал видео со звуками стрельбы в районе операции против ДРГ под Белгородом

В сети появились кадры со звуками стрельбы в районе операции против украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), проникшей в Белгородскую область. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно частный сектор без единого человека на улице и слышно многочисленные выстрелы. Оператор уточнил, что звуки раздаются в районе Грайворона. Они также предположил, что это работает боевая машина пехоты.

Ранее также появились кадры с военной техникой и вертолетом, направленными на помощь российским пограничникам в зону боя с украинской диверсионной группой.

О том, что на территорию Белгородской области проникла ДРГ, стало известно днем 22 мая. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, диверсантов заметили на территории Грайворонского округа. В их ликвидации участвуют военные, а также Росгвардия и ФСБ. Предварительно, бои проходят в районе сел Глотово, Козинка и Гора-Подол, которые находятся находятся в непосредственной близости от границы.