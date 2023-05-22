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15:57, 22 мая 2023Россия

Направленные в зону боя с украинской ДРГ вертолет и бронетехнику сняли на видео

Baza опубликовала видео с направленными в зону боя с украинской ДРГ техникой и вертолетом

Появились кадры, на которых запечатлены техника и вертолет, направленные на помощь российским пограничникам в зону боя с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Соответствующее видео опубликовала Baza в Telegram-канале.

На кадрах виден вертолет, который пролетает над полем и лесом. Видео было снято из автомобиля. Из другой машины автору удалось снять едущую по дороге бронетехнику.

О заходе диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию российского региона стало известно ранее 22 мая. Губернатор области Вячеслав Гладков уточнил, что украинскую ДРГ заметили на территории Грайворонского округа.

По словам губернатора, меры по ликвидации диверсантов ВСУ принимают российские войска, Погранслужба, Росгвардия и Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину доложили о заходе украинских диверсантов в Белгородскую область.

Никита Абрамов
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