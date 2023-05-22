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15:40, 22 мая 2023Россия

В Кремле заявили о выдавливании украинских диверсантов с территории России

Песков: российские силы ведут работу по выдавливанию украинской ДРГ с территории страны

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о проведении работ по выдавливанию группы украинских диверсантов (ДРГ) с территории России. Его слова приводит ТАСС.

Песков подчеркнул, что сил и средств для уничтожения диверсионный группы на месте достаточно.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что цель диверсии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска. Президенту России Владимиру Путину доложили о заходе украинской ДРГ в регион.

22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков уточнил, что в ликвидации диверсантов принимают меры Вооруженные силы России, а также Росгвардия и ФСБ.

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Варвара Кошечкина
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