В Кремле заявили о выдавливании украинских диверсантов с территории России

Песков: российские силы ведут работу по выдавливанию украинской ДРГ с территории страны

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о проведении работ по выдавливанию группы украинских диверсантов (ДРГ) с территории России. Его слова приводит ТАСС.

Песков подчеркнул, что сил и средств для уничтожения диверсионный группы на месте достаточно.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что цель диверсии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска. Президенту России Владимиру Путину доложили о заходе украинской ДРГ в регион.

22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков уточнил, что в ликвидации диверсантов принимают меры Вооруженные силы России, а также Росгвардия и ФСБ.