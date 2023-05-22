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15:44, 22 мая 2023Мир

В Нидерландах заявили о скором старте обучения украинских пилотов

МИД Нидерландов: обучение украинских пилотов полетам на F-16 начнется в скором времени

Фото: Marcel Van Hoorn / Reuters

Обучение украинских пилотов полетам на истребителях F-16 начнется в скором времени. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, передает РИА Новости.

«Каждый раз, когда мы принимали принципиальное решение, мы обычно очень быстро конкретизировали оперативную сторону», — указал дипломат, отказавшись уточнять, когда конкретно начнется обучение.

Ранее в Министерстве иностранных дел России прокомментировали вопрос о поставках истребителей F-16 на Украину. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, Москве было ясно с самого начала, что рано или поздно на Украине в итоге окажется вся номенклатура западных вооружений из стран НАТО. «Это же относится к подготовке военнослужащих ВСУ. Совершенно бесполезны и бессмысленны эти усилия», — заявил дипломат.

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Виктория Кондратьева
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