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20:09, 22 мая 2023Мир

В ООН высказались о возможных поставках Украине F-16

ООН желает увидеть завершение конфликта на Украине в соответствии с международным правом

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик прокомментировал информацию о намерении некоторых стран поставить Киеву американские многоцелевые истребители F-16. Его слова приводит ТАСС.

Дюжаррик сказал, что организация хотела бы увидеть завершение украинского конфликта в соответствии с положениями международного права, Уставом ООН и соответствующими резолюциями.

20 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что страны Запада приняли положительное решение о поставках Киеву истребителей четвертого поколения F-16. По его словам, в настоящее время решаются логистические вопросы.

Позже президент США Джо Байден заявил о получении от украинского коллеги Владимира Зеленского гарантии того, что Вооруженные силы Украины не станут использовать F-16 для продвижения на территорию России.

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Варвара Кошечкина
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