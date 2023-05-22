Опубликовано видео с предполагаемым диверсантом в Белгородской области

Baza опубликовал видео с предполагаемым диверсантом в Белгородской области

Опубликовано видео, на котором запечатлен предполагаемый диверсант из группы, которая зашла 22 мая в Белгородскую область. Соответствующий ролик разместило издание Baza.

На кадрах, снятых из окна неизвестного строения, можно увидеть человека в боевом снаряжении, держащего в руках что-то похожее на оружие. В момент съемки он отходил от транспортного средства.

Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересекли границу 22 мая. Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что ДРГ заметили на территории Грайворонского округа. По его словам, меры по ликвидации диверсантов ВСУ принимали Вооруженные силы России, Погранслужба, Росгвардия и ФСБ.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину доложили о заходе украинских диверсантов в Белгородскую область.